Материалы он планировал использовать для строительства дома

Материалы он планировал использовать для строительства домаЖителя Мурома обвиняют в краже. Весной этого года в полицию обратился представитель одной из строительных фирм, рассказавший, что с территории склада кто-то украл более 10 упаковок утеплителя, регистраторы отопления и кровельные материалы.Правоохранители выяснили, что к хищению может быть причастен 34-летний мужчина, ранее работавший в фирме.Оперативники задержали злоумышленника. Похищенное имущество обнаружили на даче подозреваемого.Мужчина во всем признался, пояснив, что проник на склад, воспользовавшись оставшимися у него запасными ключами. Строительные материалы он планировал использовать для строительства дома.Уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба регионального УМВД.