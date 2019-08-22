Режиссер полностью раскрыл все карты: он безумно влюблен в телеведущую. Константин Богомолов откровенно рассказал о чувствах к Ксении Собчак.

Режиссер полностью раскрыл все карты: он безумновлюблен в телеведущую. Константин Богомолов откровенно рассказал о чувствах кКсении Собчак.Избранник светской львицы сообщил, что она покорила она навекипокорила его сердце. Богомолов сожалеет, что их с Ксенией жизнь частостановится предметом слухов и домыслов, но на сплетников и завистников влюбленныене обращают внимание."Я очень люблю, я очень счастлив, я знаю, что для меня этонавсегда", – цитирует Константина Богомолова . При этом режиссерне собирается ограничивать свободу дамы своего сердца."Ктоя такой, чтобы что-то запрещать Ксении?! Я очень уважаю человека, который рядомсо мной", – заявил Константин Богомолов. По его словам, Собчак – "один из самых тонких, ранимых, талантливых людей",которых он знает. "Она – фантастическая мама, удивительный друг", – перечислилдостоинства избранницы режиссер.Рассказали о своих жизненных ценностях. "Они неизменны – помогать, любить и прощать. Я идальше буду в соответствии с этими глаголами всегда действовать. Нет человека,которого бы я ни простил, в моей жизни всегда была и будет любовь (любовь вглобальном смысле), и я очень хочу помогать", – признался режиссер.Напомним, ранее сталоизвестно, что и Ксения Собчак собираются официально зарегистрироватьсвои отношения. Дата бракосочетания назначена на 13 сентября.