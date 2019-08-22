Режиссер полностью раскрыл все карты: он безумно
влюблен в телеведущую. Константин Богомолов откровенно рассказал о чувствах к
Ксении Собчак.
Режиссер полностью раскрыл все карты: он безумно
влюблен в телеведущую. Константин Богомолов откровенно рассказал о чувствах к
Ксении Собчак.
Избранник светской львицы сообщил, что она покорила она навеки
покорила его сердце. Богомолов сожалеет, что их с Ксенией жизнь часто
становится предметом слухов и домыслов, но на сплетников и завистников влюбленные
не обращают внимание.
"Я очень люблю, я очень счастлив, я знаю, что для меня это
навсегда", – цитирует Константина Богомолова . При этом режиссер
не собирается ограничивать свободу дамы своего сердца.
"Кто
я такой, чтобы что-то запрещать Ксении?! Я очень уважаю человека, который рядом
со мной", – заявил Константин Богомолов. По его словам, Собчак – "один из самых тонких, ранимых, талантливых людей",
которых он знает. "Она – фантастическая мама, удивительный друг", – перечислил
достоинства избранницы режиссер.
Рассказал
и о своих жизненных ценностях. "Они неизменны – помогать, любить и прощать. Я и
дальше буду в соответствии с этими глаголами всегда действовать. Нет человека,
которого бы я ни простил, в моей жизни всегда была и будет любовь (любовь в
глобальном смысле), и я очень хочу помогать", – признался режиссер.
Напомним, ранее стало
известно, что и Ксения Собчак собираются официально зарегистрировать
свои отношения. Дата бракосочетания назначена на 13 сентября.