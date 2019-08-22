Мобильные телефоны на уроках в столичных школах запрещать не будут. Как можно запретить то, что стало неотъемлемой частью жизни? – сказал заместитель главы департамента образования столицы Александр Молотков.

Мобильные телефоны на уроках в столичных школах запрещать не будут. Об этом заявил заместитель главы департамента образования столицы Александр Молотков.Он напомнил, что гаджеты активно используются в учебном процессе в рамках проекта "Московская электронная школа"."Это инструмент для общения, входа в образовательную среду и для выполнения тех или иных действий. Как можно запретить то, что стало неотъемлемой частью жизни?" – удивился Молотков.По его словам, важнее научить детей правильно использовать гаджеты в учебном процессе.Ранее против мобильников в школах выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее поручению была создана рабочая группа с участием Роспотребнадзора, Минпросвещения и Рособрнадзора, передает "Интерфакс".19 августа рабочая группа разослала в регионы рекомендации ограничить использование в школах мобильных телефонов и других гаджетов. Позже глава Рособрнадзора Сергей Кравцов пояснил, что речь не идет о запрете гаджетов, это лишь рекомендация "для того, чтобы не мешать образовательному процессу".