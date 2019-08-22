26 октября исполнится год с момента ухода из жизни актера театра и кино Николая Караченцова. Его вдова Людмила Поргина сейчас все время посвящает подготовке к траурной дате. Подробности корреспонденту Дни.ру рассказала подруга артиста – режиссер, поэт и композитор Елена Суржикова.

26 октября исполнится год с момента ухода из жизни актера театра и кино Николая Караченцова. Его вдова Людмила Поргина сейчас все время посвящает подготовке к траурной дате. Подробности корреспонденту "Дни.ру" рассказала подруга артиста – режиссер, поэт и композитор Елена Суржикова."21 октября в "Ленкоме" (С 1967 по 2004 году актер сыграл там в трех десятках спектаклей – Прим. ред.) состоится вечер памяти Николая Караченцова, – заверила Суржикова "Дни.ру". Сейчас его вдова Людмила Поргина обзванивает всех звезд и приглашает принять участие в этом концерте. В нем прозвучат песни композиторов Максима Дунаевского, Владимира Быстрякова, ну мои, которые в свое время исполнял Караченцов"."23 октября на Троекуровском кладбище столицы состоится открытие памятника работы скульптора Ильи Вьюева, – продолжает подруга артиста. – Он представляет собой сцену из рок-оперы "Юнона и Авось", тот ее момент, когда Николай Петрович на коленях пел финальную арию графа Резанова: "Я умираю от простой хворобы..".Фундамент постамента отделан сине-зеленым бронзонитом – он будет переливаться, как вода".На 20 числа октября намечен и выход социального романа Суржиковой "Гром небесный", посвященного ее встречам с Николаем Караченцовым. Вдова актера Людмила Поргина приглашена на презентацию книги в качества почетного гостя.Напомним, Николай Караченцов умер в столичной онкологической клинике 26 октября 2018 года в 09:00 мск. Ему было 73 года – легендарный артист не дожил сутки до своего дня рождения.