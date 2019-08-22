Сотрудники Госавтоинспекции города Москвы напомнят родителям о воспитании в детях дисциплинированности и внимательности...

С 26 августа по 6 сентября 2019 года УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве проводит общегородской профилактический рейд.В целях снижения риска детского дорожно-транспортного травматизма в каждом округе столицы инспекторы ДПС проведут уроки безопасности, викторины, эстафеты, а также родительские собрания.В рамках мероприятия планируется проведение акций: «Ваш пассажир – ребенок!», «Маленький пешеход», «Юный велосипедист» и другие., законопослушном поведении во дворах, на проезжей части и на улицах мегаполиса. Также автоинспекторы обратятся к водителям, чтобы напомнить о необходимости применения детских удерживающих устройств в салоне автомобиля.В комплекс профилактических мероприятий входят также встречи руководящего и инспекторского состава ГИБДД с коллективами автопредприятий города. В ходе бесед автоинспекторы напомнят водителям о необходимости соблюдения скоростного режима, особенно на подъезде к местам возможного появления детей, в том числе у образовательных учреждений.Также в период рейда к работе привлекаются службы безопасности дорожного движения предприятий и коллективы народных дружин, которые совместно с сотрудниками ДПС профилактируют нарушения ПДД и проводят беседы с юными нарушителями.В августе сотрудники Госавтоинспекции осуществили проверку территорий, прилегающих к общеобразовательным учреждениям, чтобы удостовериться в наличии соответствующих дорожных знаков и разметки, светофоров, «лежачих полицейских», а также эксплуатационного состояния проезжей части на подъездных путях к учебным учреждениям. По итогу незамедлительно были приняты соответствующие меры по устранению недостатков.В День знаний в целях обеспечения безопасности дорожного движения ко всем школам будут приближены посты ДПС, которые будут обеспечивать безопасность дорожного движения во время торжественных мероприятий.В преддверие начала нового учебного года Госавтоинспекция города Москвы призывает взрослых водителей и пешеходов позаботиться о безопасности детей, воспитывать в них ответственность и собственным примером демонстрировать законопослушное поведение на проезжей части.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81