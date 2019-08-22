Сотрудники Госавтоинспекции города Москвы напомнят родителям о воспитании в детях дисциплинированности и внимательности...
С 26 августа по 6 сентября 2019 года УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве проводит общегородской профилактический рейд.
В целях снижения риска детского дорожно-транспортного травматизма в каждом округе столицы инспекторы ДПС проведут уроки безопасности, викторины, эстафеты, а также родительские собрания.
В рамках мероприятия планируется проведение акций: «Ваш пассажир – ребенок!», «Маленький пешеход», «Юный велосипедист» и другие.
, законопослушном поведении во дворах, на проезжей части и на улицах мегаполиса. Также автоинспекторы обратятся к водителям, чтобы напомнить о необходимости применения детских удерживающих устройств в салоне автомобиля.
В комплекс профилактических мероприятий входят также встречи руководящего и инспекторского состава ГИБДД с коллективами автопредприятий города. В ходе бесед автоинспекторы напомнят водителям о необходимости соблюдения скоростного режима, особенно на подъезде к местам возможного появления детей, в том числе у образовательных учреждений.
Также в период рейда к работе привлекаются службы безопасности дорожного движения предприятий и коллективы народных дружин, которые совместно с сотрудниками ДПС профилактируют нарушения ПДД и проводят беседы с юными нарушителями.
В августе сотрудники Госавтоинспекции осуществили проверку территорий, прилегающих к общеобразовательным учреждениям, чтобы удостовериться в наличии соответствующих дорожных знаков и разметки, светофоров, «лежачих полицейских», а также эксплуатационного состояния проезжей части на подъездных путях к учебным учреждениям. По итогу незамедлительно были приняты соответствующие меры по устранению недостатков.
В День знаний в целях обеспечения безопасности дорожного движения ко всем школам будут приближены посты ДПС, которые будут обеспечивать безопасность дорожного движения во время торжественных мероприятий.
В преддверие начала нового учебного года Госавтоинспекция города Москвы призывает взрослых водителей и пешеходов позаботиться о безопасности детей, воспитывать в них ответственность и собственным примером демонстрировать законопослушное поведение на проезжей части.
Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве
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