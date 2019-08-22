В Афинах греческие футбольные фанаты напали на продюсера агентства Раптли. Четверо хулиганов попытались выхватить у него микрофон и отобрать камеру.

В Афинах греческие футбольные фанаты напали на продюсера агентства "Раптли". Четверо хулиганов попытались выхватить у него микрофон и отобрать камеру.Завязалась потасовка, и продюсеру сломали нос. Он обратился в полицию и направился в больницу. Всё произошло перед матчем плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Олимпиакос" — "Краснодар".Кстати, россияне в этом матче в итоге проиграли со счётом 0:4.