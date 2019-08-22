СМИ вспомнили подробности личной жизни известной актрисы. В свое время Александра Назарова ушла от супруга, полюбив другого мужчину.

СМИ вспомнилиподробности личной жизни известной актрисы. В свое время Александра Назарова ушла от супруга, полюбив другого мужчину.Артистка не смогла построить счастье в отношениях спервым мужем, кинооператором ЮриемПриходько, после десяти лет брака. Они сблизились, как рассказывала самакинозвезда, на съемках картины "А если это любовь?"Приходько красиво ухаживал за Назаровой. Примечательно, что за день до свадьбы молодые люди сильно поругались, но торжество все жесостоялось. А вот свадебного платья у нее не было. Актриса отмечала,что в те годы были с мужем молодыми и горячими, передаетПо словам Александры Назаровой, ее избранник был изстарой интеллигентной семьи. "Думаю, если бы у нас был ребенок, то мы бысохранили отношения, но бог не дал нам детей", – сетовала артистка.Как и у многих, в личной жизни Александры Назаровойбыли моменты, о которых не все говорят вслух. Актриса признавалась, что ушлаот мужа, полюбив другого. Обманывать супруга она не хотела. Приходько был в шоке, когда она уходила. Но в те годы ей оченьхотелось ребенка, и сделать с собой она ничего не могла.вспоминала и о том, что первый муж частопровожал ее до дома, но к ней никогда не заходил. Он так и не простил ее за то,что она ушла от него и родила сына от другого мужчины – врача-реаниматолога.Напомним,народная артистка России умерла 20 августа. Ей было 79 лет.