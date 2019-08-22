Он нанес ей несколько ударов топором по голове

Он нанес ей несколько ударов топором по головеОсенью прошлого года жительница деревни Нечаевская попросила двух односельчан за 100 тысяч рублей умертвить свою собаку по кличке Сильва.Мужчины согласились, но женщина не стала уточнять, как именно они это будут делать. Мужчины отвели собаку в лес, но она вырвалась от них и убежала. Один из злоумышленников догнал дворнягу и дважды ударил ее по голове обухом топора. От черепно-мозговой травмы собака скончалась.За убийство животного мужчине грозит до 5-ти лет лишения свободы. Уголовное дело в отношении второго участника преступления выделили в отдельное производство и также направили в суд.