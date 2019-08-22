Продюсер Максим Фадеев выложил на своей личной странице в Instagram новый пост. Фотография удивила пользователей Сети и заставила задуматься.

Продюсер Максим Фадеев выложил на своей личной странице в Instagram новый пост. Фотография удивила пользователей Сети и заставила задуматься.На снимке улыбается совсем юный музыкант. Под постом Фадеев предложил подписчикам угадать, сколько ему лет на этом кадре.Вариантов было масса. Большинство думали, что Максиму Александровичу во время съемки было не больше 18 лет. Как оказалось, они ошибались – певец запечатлен на фото в возрасте 23 лет.Кроме того, некоторым поклонникам этот снимок показался жутковатым. "Похож на малолетнего убийцу", "Не знаю, но вы что-то явно замышляете!", "Маньяк прямо-таки!", "Улыбка как у клоуна из "ОНО"!", – писали ошеломленные фолловеры."Глаза безумные какие-то", – отметила пользователь Сети.Несмотря на огромное количество злопыхателей, нашлись и те, кто завалил продюсера комплиментами. "Красавчик был и есть!", "Упитанный мужчина в самом расцвете сил!", "Это круто, бомба!", "Здоровый, красивый, самый расцвет!", "Красивое лицо, умные глаза!", "Взгляд открытый и пытливый!", "Такой улыбчивый, счастливый и потрясающий музыкант!", – восхищались фанаты.