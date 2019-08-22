В греческом Пирее прошел первый матч четвертого квалификационно раунда Лиги чемпионов между местным Олимпиакосом и Краснодаром. Российский клуб потерпел крупное поражение.

В греческом Пирее прошел первый матч четвертого квалификационно раунда Лиги чемпионов между местным "Олимпиакосом" и "Краснодаром". Российский клуб потерпел крупное поражение.Игра "Краснодара" не заладилась с первых минут. Большое количество брака в центре поле и пассивная игра в атаке привели к тому, что "Олимпиакос" получил заметное преимущество. У ворот Матвея Сафонова стали возникать опасные моменты. Очень не вовремя получил травму полузащитник краснодарцев Реми Кабелла, которого пришлось заменить.И на 30 минуте грубо ошибся Руслан Камболов, потерявший мяч недалеко от штрафной. Нападающий хозяев Мигель Анхель Герреро подхватил мяч и пробил метров с 25. Отчаянный бросок Сафонова оказался бесполезен. До перерыва счет не изменился, хотя у "Олимпиакоса" было несколько возможностей развить успех.В начале второго тайма "Краснодар" попытался было изменить сценарий матча. Мог забить Маркус Берг. Магомед-Шапи Сулейманов едва не забил вскоре после своего появления на поле. Зато Лазар Раджелович, едва появившись на поле, сумел пробить в дальний от Сафонова угол – 2:0.Этот гол сломил краснодарцев. Вскоре Раджелович забил свой второй мяч в матче, и счет стал крупным. А незадолго до конца встречи Даниэл Поденсе по дуге запустил мяч за спину Сафонову – 4:0. За несколько минут до финального свистка Иван Игнатьев упустил возможность отыграть хотя бы один мяч.В итоге 4:0 в пользу "Олимпиакоса". Этот результат можно назвать катастрофой для "Краснодара". Для попадания в групповой турнир Лиги чемпионов бронзовому призеру чемпионата России нужно побеждать в ответной встрече с разницей в пять мячей.