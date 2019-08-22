Все косатки, которых выпустили из китовой тюрьмы, добрались до мест традиционного обитания своих семей.

Все косатки, которых выпустили из "китовой тюрьмы", добрались до мест традиционного обитания своих семей.Специалисты говорят, что они не утратили природных инстинктов и смогут легко адаптироваться к свободной жизни.Еще одну партию (две косатки и шесть белух) планируют выпустить на волю и отправить в Охотское море сегодня. Все зависит от погоды — сейчас в Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за ливней.На сегодняшний день в "китовой тюрьме" все еще остаются 81 белуха и две косатки, сообщает телеканал "Россия 24".