Предприниматели опровергли информацию о предполагаемом росте стоимости на продукт первой необходимости

Предприниматели опровергли информацию о предполагаемом росте стоимости на продукт первой необходимостиКостромские сетевики опровергли информацию ряда российских СМИ о предполагаемом росте цены на хлеб. По мнению владельцев торговых сетей, серьезных предпосылок для роста цен на продукт первой необходимости не существует, так как у сетевиков имеется множество способов влияния на формирование стоимости хлеба, в частности, организация собственного производства.В отличие от крупных хлебозаводов, которые поставляют свою продукцию в торговые точки региона и соседних областей, у пекарен, обеспечивающих потребности торговой сети, есть больше возможностей для сохранения демократичных цен на хлеб. Сейчас все региональные и федеральные торговые сети, работающие на территории области, имеют собственные производства. Их массовое развитие обусловлено, в том числе борьбой за кошелек покупателя.Торговые сети могут предложить более низкую стоимость на хлеб за счет сокращения расходов на транспортировку готовой продукции, дорогостоящую упаковку, коммунальные услуги. Люди, которые бережно относятся к бюджету семьи, выберут хлеб по более доступной цене. В результате, другим производителям приходится ориентироваться на эту стоимость.Светлана Лавыгина, товаровед сетевого магазина «Гулливер», который имеет собственное производство, среди механизмов удержания цены назвала также увеличение товарооборота, работу с поставщиками сырья и другие.«Наше производство вполне можно назвать крупным. Ежедневно мы выпекаем полторы тысячи батонов только одного наименования. Это самый популярный хлеб. Есть много других видов выпечки. Цена конкурирующих производителей хлеба никак не влияет на стоимость нашей продукции. Мы держим цену, при этом не можем себе позволить изменить массу продукта или его качество. Все зависит от профессионализма управленцев на предприятии. Нужно использовать грамотные подходы при работе с поставщиками сырья, ведь их всегда можно поменять, если ценовая политика будет агрессивной», - отметила Светлана Лавыгина.Конкуренция является одним из рычагов сдерживания цен. В регионе производством хлеба занимаются 102 предприятия, из них 15 - крупные. Это не считая хлеба привозимого из других областей. Есть дорогой хлеб с маркировкой «Эко», цельнозерновой, бездрожжевой, «национальный». Самый покупаемый хлеб - ржаной «Дарницкий» и пшеничный батон «Нарезной» от разных производителей, продается во всех торговых сетях и имеет минимальную торговую наценку.По мнению заместителя управляющего гипермаркетов «Адмирал» Александра Живетьева, предпосылок для повышения цен на базовый ассортимент хлеба сейчас нет.«В этом году костромские производители, которые поставляют хлебобулочные изделия в нашу торговую сеть, не повышали стоимость хлеба. И сделать это не так просто. Производитель должен не только заранее уведомить магазин об изменении цены, но и обосновать эти действия. Производство хлеба – доходный бизнес и рычагов для сдерживания цены у производителей есть немало. И, конечно, конкуренция с собственным производством торговых сетей», - прокомментировал Александр Живетьев.По данным Костромастата, самый дорогой хлеб в ЦФО продается в Москве, Смоленской, Тульской, Тамбовской, Воронежской и Рязанской областях. Стоимость килограмма ржано-пшеничного приближается к 61 рублю, белого – к 83 рублям. В Костромской области килограмм ржано-пшеничного – 51 рубль, белого пшеничного хлеба стоит в среднем чуть более 66 рублей.Прогнозы относительно будущего урожая зерновых вполне оптимистичны. По данным Министерства сельского хозяйства урожай зерна в этом году ожидается в объеме 118 млн. тонн. Это на 5% больше, чем в 2018 году.