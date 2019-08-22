Владелец московского Спартака Леонид Федун признался, что кадровые изменения в клубе происходят в связи с желанием функционера создать способную завоевывать трофеи команду. Впоследствии он собирается покинуть клуб с высоко поднятой головой.

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун признался, что кадровые изменения в клубе происходят в связи с желанием функционера создать способную завоевывать трофеи команду. Впоследствии он собирается покинуть клуб с высоко поднятой головой."Стать инициатором кадровых изменений в "Спартаке" заставила жизнь. Стало очевидно, что те игроки не в состоянии показывать быстрый и современный футбол, — признается Федун в интервью "Спорт-экспрессу". – Они просто заточены под другую игру. Все, что они могли, они выплеснули в чемпионский сезон и в следующий сезон, когда должны были становиться вторыми"."Для меня же сейчас, как говорят в армии, дембельский аккорд. Я хочу создать команду, которая до 2023 года выиграет несколько титулов. И уже после этого я с высоко поднятой головой могу уходить. Эту идею я и стараюсь воплотить в жизнь".Напомним, что в текущее межсезонье "Спартак" значительно обновил состав, продав таких игроков как Денис Глушаков, Фернандо, Луис Адриано, Сальватторе Боккетти, Зе Луиш, Дмитрий Комбаров и многих других. На их места были приобретены Гус Тил, Джордан Ларссон, Андре Шюррле, Эзекиель Понсе, Резиуан Мирзов, а также были возвращены из аренды Зелимхан Бакаев и Жано Ананидзе.На данный момент "Спартак" занимает четвертое место в таблице РПЛ, после шести туров набрав 11 очков.