Актриса Толкалина долгое время жила в гражданском браке с Егором Кончаловским. И лишь сейчас, спустя только времени, она раскрыла всю подноготную экс-супруга.

Актриса Толкалина долгое время жила в гражданском браке с Егором Кончаловским. И лишь сейчас, спустя только времени, она раскрыла всю подноготную экс-супруга.Артистка рассказала, что сначала взрослый режиссер привлек ее своим опытом и знаниями. Ведь он был старше юной Любы на 12 лет."Он имел огромный кинематографический опыт за плечами. Знал, к примеру, таких звезд, как Сильвестер Сталлоне. Егор окончил Оксфорд, увидел мир. А потом вдруг перестал узнавать что-то новое. Сел на третьем этаже своей дачи и – все", – вспоминает Толкалина.Актриса также призналась, что слова Егора в ее адрес об ее непостоянстве – правда. Экс-супруг утверждал, что бывшей возлюбленной чужда стабильность."Мне было очень интересно работать. Я – лошадь. Я – спортсменка. Если меня запереть дома, то либо на третий день найдешь мертвой, либо не найдешь совсем", – заявила артистка.Но, как оказалось, эти факторы не сыграли решающую роль в расставании супругов. Позже сама Толкалина добавила, что истинной причины их расставания никто и никогда не узнает.Тем не менее, после разрыва Егору и Любови удалось сохранить теплые, дружеские отношения. Ведь у них есть общая дочь Маша. Девушке сейчас 18 лет.