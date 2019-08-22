Информацию о том, что актриса Лидия Федосеева-Шукшина перенесла сердечный приступ на отдыхе в Болгарии, опровергла ее дочь - Мария Шукшина. По ее словам, она здорова и чувствует себя нормально.

Информацию о том, что Федосеева-Шукшина перенесла сердечный приступ на отдыхе в Болгарии, опровергла ее дочь — Мария Шукшина. По словам актрисы, она здорова и чувствует себя нормально."Хочу разом всех успокоить: никакого сердечного приступа не было, мама в порядке, я всегда рядом, все живы и здоровы, чего и всем желаем", — написала Шукшина в своем Instagram.Посмотреть эту публикацию в Instagram#марияшукшина Поскольку поднялся очередной шум в желтой прессе, и мне бесконечно звонят журналисты, хочу разом всех успокоить: никакого сердечного приступа НЕ БЫЛО, мама в порядке, я всегда рядом, все живы и здоровы, чего и всем желаем!)) #неверьтежелтойпрессеПубликация от ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ Maria Shukshina (@shukshina_maria) 21 Авг 2019 в 9:10 PDTНедавно Лидия Федосеева-Шукшина стала героиней программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым. Актриса рассказала и о своей любви к режиссеру Василию Шукшину, и о браке с продюсером Бари Алибасовым.