Компания-владелец IKEA вложит 100 млрд рублей в развитие своего бизнеса в России, в том числе в обновление магазинов МЕГА.

В подмосковных Химках официально завершилась масштабная реновация торгового центра МЕГА. Инвестиции в проект составили более 3 млрд рублей. Концепция "Курорт в городе": больше зелени и общественных пространств.Торговый центр обновил свое наполнение и дизайн. Для нас это особенный проект, с него в 2004 году начинался проект МЕГА, отмечает председатель совета директоров Ingka Group в России (входит IKEA и магазины МЕГА) Патрик Антони.Большое внимание при реновации уделяется общественным пространствам. Сегодня торговые центры, по словам Патрика Антони, перестают быть просто местом шоппинга – это центры притяжения, где люди назначают встречи, проводят досуг, занимаются спортом, посещают модные и культурные события.Так, например, после реновации появился "Центр Культуры", где должны проходить выставки, лекции, показы, мастер-классы, концерты и другие мероприятия.Вдвое больше стал фудкорт Открылось 32 новых магазина, почти столько же провели реконструкцию, 15 расширили свою площадь, еще 12 изменили локацию. За время реновации в МЕГУ пришло более 20 брендов.Само обновление вышло за привычные пределы торгового центра. Рядом с МЕГОЙ появился парк площадью 9,5 тыс кв м.Мы посадили почти тысячу кустарников и деревьев, озеленили около 5 тыс кв м, говорит управляющая МЕГОЙ Химки Лиана Шанидзе."Жители Химок – прогрессивные люди, которые любят спорт – баскетбол, футбол, и мы хотим их поддержать – поэтому появились зоны для занятия спортом, детские площадки", - говорит она.И сам торговый центр, и парк придерживаются принципов безбарьерной среды. Например, зона для work-out оборудована таким образом, чтобы спортом могли заниматься люди с ограниченными возможностями. Безбарьерная среда – это также специальные стойки информации, оборудованные лифты и уборные.Особое место в реновации было уделено вопросом экологии. Зданию присвоен сертификат BREEAM In-Use уровня "Very good". За счет реновации инженерных систем и новых технологий общее потребление энергии торгового центра снизилось почти на 14%, отмечает Лиана Шанидзе.Торговый центр также разделяет философию раздельного сбора мусора. На территории МЕГИ установлены урны для сортировки отходов, также здесь находятся пункты приема вторсырья. Например, можно сдать ненужную обувь и одежду, батарейки, стекло и макулатуру.Сейчас в ТЦ работают около шести тысяч человек, это жители самих Химок и других населенных пунктов Московской области. Благодаря реновации добавилось 400 новых рабочих мест, отмечает заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области Антон Логинов.По его словам, одним из важных критериев для подмосковных властей в развитии подобных проектов являются требования безопасности. Безусловно, для нас важно, чтобы такие проекты были качественными, и являлись визитной карточкой региона. Если говорить о шведском бизнесе, то они еще всегда стремились к экологичности и энергоэффективности."Когда проект МЕГА Химки начинался, вокруг не было ни одного жилого дома. Надеемся, что мы тоже внесли свой вклад в развитие инфраструктуры вокруг и создание новых районов", - добавляет Лиана Шанидзе.По словам председателя совета директоров Ingka Group, в этом году почти 250 млн гостей посетили наши российские магазины. Россия является приоритетом для нас, здесь огромный потенциал для развития."Инвестиции в обновление МЕГА Химки составили более 3 млрд рублей. Сейчас мы вкладываем около 100 млрд рублей на развитие и обновление магазинов по всей стране", - говорит Патрик Антони.Уже сейчас, помимо Москвы, обновление магазинов идет в Санкт-Петербурге, Адыгея-Кубань, в Уфе возле МЕГИ появится огромный парк. Реновация каждого торгового центра происходит в индивидуальном режиме с учетом региональной специфики и среды вокруг: где-то увеличивается арендопригодная площадь, где-то добавляются общественные пространства, парки, меняется внутреннее наполнение.Уже сейчас огромное влияние на развитие ТЦ оказывают цифровые технологии, электронная коммерция, зеленые технологии. Все это, тоже учитывается при реновации проектов. Торговый центр – сегодня это место встречи, которое необходимо сделать удобным и интересным.В сентябре прошлого года IKEA сменила юридическое название на Ingka. Группе компаний Ingka принадлежит 403 магазина в 49 странах мира. На сегодняшний день в 11 крупнейших регионах России открыты 14 торговых центров МЕГА, в состав каждого из них входит магазин IKEA.