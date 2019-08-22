Воспитанникам детского сада в городе Юрьев-Польский сотрудники полиции и общественники рассказали о важности государственных символов.

В День государственного флага сотрудники ОМВД России по Юрьев-Польскому району совместно с членами общественного совета посетили детский сад «Родничок», где провели тематическое занятие, посвященное государственным символам.Полицейские рассказали дошколятам об истории появления российского флага, значении его цветов, учреждениях района, на которых установлен государственный символ. Особый акцент стражи порядка сделали на необходимости уважительного отношения к одному из главных государственных символов.Чтобы закрепить полученные знания, член общественного совета при ОМВД провела среди ребят увлекательную викторину. Мальчишки и девчонки отвечали на вопросы, отгадывали загадки и рисовали триколор, оттенки которого каждый смог назвать безошибочно.В завершение мероприятия гости вручили ребятам флаг, который дошколята обещали бережно хранить.