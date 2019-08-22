МИД Северной Кореи заявил, что враждебные действия Южной Кореи и Штатов могут спровоцировать новую холодную войну на Корейском полуострове и в регионе.

МИД Северной Кореи заявил, что враждебные действия Южной Кореи и Штатов могут спровоцировать новую холодную войну на Корейском полуострове и в регионе.В Пхеньяне добавили, что военные учения Сеула и Вашингтона, а также поставки вооружений из США явно не способствуют мирному диалогу. И что эта провокация идет вразрез с соглашениями между Северной и Южной Кореей. Кроме того, Пхеньян заявил, что не заинтересован в диалоге, который сопровождается военными угрозами, передает "Россия 24".За последний месяц КНДР осуществила шесть запусков ракет малой дальности в ответ на совместные учения Сеула и Вашингтона.