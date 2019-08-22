По поручению премьер-министра Дмитрия Медведева Минтруд должен представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели до 30 сентября.
Чиновникам предстоит оценить степень влияния четырехдневки на экономику и социальную сферу
страны.
Сейчас в большинстве организаций сотрудники трудятся по восемь часов с понедельника по пятницу.
Если сократить только число дней, россиянам придется работать по 10 часов
. При этом нельзя исключать вероятность того, что рассматриваются варианты четырехдневки по восемь часов или другие. Кроме того,
неизвестно, какой день недели будет выбран в качестве дополнительного выходного
.
По оценке Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Россия входит в тройку стран, где работают больше всего, напомнили в ФНПР. По последним данным ОЭСР (за 2017 год), наши сограждане трудятся в среднем 1,98 тыс. часов в год. Больше работают только в Южной Корее и Мексике — по 2,02 тыс. и 2,26 тыс. часов в год соответственно. А, например, в Германии этот показатель составил лишь 1,36 тыс. часов.
Один из минусов сокращения рабочего времени — падение производительности труда
, которая и сейчас в России не высока, заметил член экспертного совета при правительстве Александр Сафонов.
При этом создаются возможности для улучшения здоровья работников, больше времени смогут проводить с детьми родители. Появится больше времени на учебу.
В условиях четырехдневной рабочей недели
может сократиться число работников в промышленном секторе, однако этот эффект будет компенсирован дополнительными местами в развивающихся сферах культуры и досуга
, считает специалист.