По поручению премьер-министра Дмитрия Медведева Минтруд должен представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели до 30 сентября.

Чиновникам предстоит оценить степень влияния четырехдневки на экономику и социальную сферустраны.Сейчас в большинстве организаций сотрудники трудятся по восемь часов с понедельника по пятницу.Если сократить только число дней, россиянам придется работать по 10 часов. При этом нельзя исключать вероятность того, что рассматриваются варианты четырехдневки по восемь часов или другие. Кроме того,неизвестно, какой день недели будет выбран в качестве дополнительного выходногоПо оценке Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Россия входит в тройку стран, где работают больше всего, напомнили в ФНПР. По последним данным ОЭСР (за 2017 год), наши сограждане трудятся в среднем 1,98 тыс. часов в год. Больше работают только в Южной Корее и Мексике — по 2,02 тыс. и 2,26 тыс. часов в год соответственно. А, например, в Германии этот показатель составил лишь 1,36 тыс. часов.Один из минусов сокращения рабочего времени — падение производительности труда, которая и сейчас в России не высока, заметил член экспертного совета при правительстве Александр Сафонов.При этом создаются возможности для улучшения здоровья работников, больше времени смогут проводить с детьми родители. Появится больше времени на учебу.В условиях четырехдневной рабочей неделиможет сократиться число работников в промышленном секторе, однако этот эффект будет компенсирован дополнительными местами в развивающихся сферах культуры и досуга, считает специалист.