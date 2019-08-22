Целый месяц певица Глюкоза не сходит со страниц светской хроники. Поговаривают, что брак артистки дал трещину, а та упорно не хочет признавать это. Более того, Наталье (настоящее имя звезды) уже приписывают роман с экс-участником шоу Дом-2 Олегом Майами.

Целый месяц певица Глюкоза не сходит со страниц светскойхроники. Поговаривают, что брак артистки дал трещину, а та упорно не хочетпризнавать это. Более того, Наталье (настоящее имя звезды) уже приписываютроман с экс-участником шоу "Дом-2" Олегом Майами.Сначала вокалистка не комментировала слухи. Выжидала, когдашумиха утихнет. Однако досужие сплетники все не унимались. Певице Глюкозедаже пришлось публиковать ролик, в котором она вместе с супругом смеется надновостями о скором разводе.Поддержать Наталью в нелегкой борьбе с завистниками решилаее коллега – Артистка осудила всех, кто перемывает Глюкозекосточки."Я не понимаю эту тенденцию – копаться в чужом грязномбелье. Я считаю, что так делают только те, у кого нет своей жизни или те, комузавидно. – успешная, красивая и безумно интересная женщина, у неепрекрасный муж, и, как мне кажется, счастливый брак. У всех бывают ссоры,какие-то недомолвки, даже если у них и возник какой-то спор, я не понимаю,почему люди решили, что они имеют право говорить о том, что они разводятся? Илио том, кому достанется дача, дети, квартира или что-то еще. Мне искренне жальтаких людей", – сказала Vicky K в беседе с "Дни.ру".Ранее бывший житель телестройки, а ныне вокалистОлег Майами, не смог пройти мимо новостей о своей якобы интрижке с . В Instagram он опубликовал скрин заголовка статьи и ироничноприписал: "Ну что за бред! Не могу же я со всеми спать!"