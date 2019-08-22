У американской модели Ким Кардашьян четверо детей. Собрать их вместе на одном фото – задача не из легких, но ей удалось.

У американской модели Ким Кардашьян четверо детей. Собрать их вместе на одном фото – задача не из легких, но ей удалось.На снимках супруга рэпера Канье Уэста позирует с детьми, сидя на белом песке. В кадре очутились все без исключения: Псалома, Сейнта, Норта и Чикаго.Любящая мама даже подобрала всем одинаковые наряды. Модель и малыши облачены в купальные костюмы серебристого цвета.Сейчас они всей семьей отдыхают на Багамских островах. Об этом звезда сообщила в своем Instagram-аккаунте."Я думала, что сфотографироваться с детьми будет тяжело. Боже мой, это почти невозможно!" – поделилась знаменитость.Фанаты нашли этот снимок очень трогательным, сообщает "". "Честно говоря, ты идеальна! Твоя семья прекрасна!", "Очень красиво!", "Невозможно восхитительны!", "Великолепная семья", – восторгались пользователи Сети."Это чертовски мило", – отметил фолловер.Некоторые прониклись атмосферой кадра немного глубже. Они увидели не только красивую картинку, но и то, что за ней стоит. "Каждый может ненавидеть в тебе все, что захочет, но ты – пример настоящей мамы. Ты даешь своим детям утешение, в то же время позволяя им быть выразительными и воспринимать себя, как людей. Ваша семья не только красива. У этих детей идеальная мама!", – открыто заявила поклонница.