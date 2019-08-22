Главными площадками молодежного фестиваля PROлето, который состоится 31 августа в Москве, станут проспект Академика Сахарова и ВДНХ. Праздник будет посвящен окончанию лета, а также предстоящему Дню знаний.

Главными площадками молодежного фестиваля PROлето, который состоится 31 августа в Москве, станут проспект Академика Сахарова и ВДНХ. Праздник будет посвящен окончанию лета, а также предстоящему Дню знаний.О том, как выбирались площадки для проведения фестиваля журналистам рассказал председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий. Он рассказал, что организация обратилась к дирекции ВДНХ с предложением принять праздник."На протяжении нескольких лет мы проводили фестиваль "Маевка", однако в этом году мы его не провели из-за того, что дата фестиваля наложилась на финал Российской студенческой весны. И мы решили включится в "PROлето", – отметил Красноруцкий.Также, по его словам, Российский союз молодежи написал заявление об организации еще одной площадки для фестиваля. "В качестве наилучшей для нас мы выбрали проспект Академика Сахарова", – рассказал он. Департамент региональной безопасности Москвы этот вариант уже согласовал.Сбор гостей на проспекте Академика Сахарова начнется в 14:00, само же мероприятие стартует в 15:00 и продлится до 19:00. После этого вся активность переместится на ВДНХ. Там "PROлето" будет идти с 20:00 до 23:00.Праздник "PROлето" даст возможность молодежи встретиться не только со своими друзьями, вернувшимися в Москву из летних поездок, но и воочию увидеть популярных артистов. Отмечается, что помимо музыкальной программы гостей фестиваля ждут и другие развлечения. Речь идет о квестах и разнообразных конкурсах.