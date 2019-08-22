В подмосковном Раменском мужчина выжил после падения с 13 этажа. Приземлился он на крышу автомобиля, который и спас ему жизнь.

В подмосковном Раменском мужчина выжил после падения с 13 этажа. Приземлился он на крышу автомобиля, который и спас ему жизнь.По данным местных жителей, инцидент произошел 20 августа во дворе дома 25б по Красноармейской улице."Хозяин машины сказал, что человек упал с 13 этажа. Не насмерть", — отметил один из пользователей.На фото с места виден Suzuki Vitara с проломленной крышей, поврежденным лобовым стеклом и следами крови в салоне. Судя по всему, крыша с люком смягчила удар при падении, так что мужчина выжил. По непроверенной информации, он страдал от панических атак."Ему помогли выбраться из машины, довезли до медицинского центра, а там и скорая подъехала, которую я вызывала, и ещё полиция вдобавок", — рассказала местная жительница.О состоянии пострадавшего и обстоятельствах происшествия ничего не сообщается.