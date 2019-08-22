В праздничный день для горожан и гостей города приготовили множество различных мероприятий

В праздничный день для горожан и гостей города приготовили множество различных мероприятийВо Владимире 31 августа будут отмечать День города. Областной столице исполнится 1029 лет. В праздничный день для горожан и гостей города приготовили множество различных мероприятий, в том числе — концерт популярного российского хип-хоп исполнителя ФедукаОткрытие праздника состоится в 12:00. А до 20:00 на разных площадках будут проходить концерты и розыгрыши, интерактивы для детей и взрослых.В 21:00 на сцене Соборной площади выступит Федук. После этого владимирцы смогут полюбоваться запуском праздничного фейерверка, который наметили на 22:00. После салюта начнется дискотека.