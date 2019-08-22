Еще двоих пострадавших доставили в реанимацию

Еще двоих пострадавших доставили в реанимациюВ Юрьев-Польском районе произошел пожар, унесший жизнь человека. Ночью 22 августа на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о возгорании в дачном доме в деревне Рябинки. На место незамедлительно выехали спасатели.Огонь успел уничтожить 35 квадратных метров площади строения.Пострадали 2 человека, они получили ожоги, их доставили в реанимацию ЦРБ города Юрьев-Польского. Позднее пожарные обнаружили тело 69-летнего мужчины.К ликвидации последствий пожара привлекалось 3 единицы техники и 9 человек.