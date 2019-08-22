В Приморье остаются подтопленными 16 домов и более 320 придомовых территорий. В Уссурийске, где размещен временный пункт, находятся 11 человек, из которых три ребенка.

В Приморье остаются подтопленными 16 домов и более 320 придомовых территорий. В Уссурийске, где размещен временный пункт, находятся 11 человек, из которых три ребенка.В Дальнереченском, Лесозаводском, Уссурийском городских округах, Пожарском, Пограничном и Дальнереченском районах работают 24 оценочные комиссии, сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю. Продолжается откачка воды из домов и окружающих территорий, ведется адресная помощь пожилым и маломобильным гражданам, а также не прекращаются аварийно-восстановительные работы.На реках наблюдается спад воды. Вода ушла с неблагоприятных отметок на реках Комиссаровка в Ханкайском районе, Мельгуновка в Хорольском районе, в нижнем течении реки Большая Уссурка в Дальнереченском районе, информирует краевое учреждение по делам ГО и ЧС.. Колебания уровня воды сохраняются на реке Уссури в Кировском районе и Лесозаводском ГО. В Дальнереченском и Пожарском районах в реках Малиновка, Бикин и в среднем течении Уссури уровни снизились до неблагоприятного уровня, пока сохраняются подтопления прилегающих территорий.В Пограничном районе.на трех участках автодорог продолжаются переливы, поэтому там работает лодочная переправа.