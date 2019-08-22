Бесплодные грезы о Крыме заставили президента Украины Владимира Зеленского выступить с весьма странным и откровенно хамским заявлением. На зияющие дыры в логике политика обратили внимание официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова и член Совета Федерации Алексей Пушков.

Бесплодные грезы о Крыме заставили президента Украины Владимира Зеленского выступить с весьма странным и откровенно хамским заявлением. На зияющие дыры в логике политика обратили внимание официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова и член Совета Федерации Алексей Пушков.Заявления целого ряда западных политиков о возможном возвращении России в неформальный клуб "Большая семерка", после чего он превратится в "Большую восьмерку", заставило говорить о том, какие для этого условия необходимо выполнить Москве. Однако ставить вопрос подобным образом – в корне неправильно, уверен сенатор Алексей Пушков."Попытки выставить России условия для возвращения в G8 неправомерны по определению. Если "семерка" хочет остаться в своем нынешнем составе – без России и Китая, вызывая все меньше интереса в мире, то это ее выбор. Но ей следует понять: выставление условий России – плохая политика", – на своей странице в Twitter написал он.При этом, по его словам, стремление Украины влезть в обсуждение этого вопроса вызывает еще больше нареканий, пишет . "Когда это делает Зеленский, не имеющий к G7 никакого отношения, это комичная политика. Его кто-то уполномочил говорить от имени G7?", – заметил Пушков. Сенатор посоветовал Владимиру Зеленскому "понять подлинный вес Украины в мировых делах", передает .Обратила внимание на выступление украинского лидера и официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. В особенности ее внимание привлекла фраза о том, что выполнение всех условий станет "настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии". Закавыченная фраза, отметила она, является бессмысленным набором букв.Для начала достаточно просто взглянуть на определение термина "дипломатия", чтобы понять, что государство не может "вновь занять свое место в повестке дипломатии". Если под этой сомнительной с точки зрения смысла фразой понималось, что страну обсуждают на международных форумах, то Россия и без того обсуждается "большой семеркой" на регулярной основе. "Поэтому и эта мысль сформулирована неграмотно", – подчеркнула Мария Захарова.Ну а если под "высокой дипломатией" Владимир Зеленский понимает международные площадки, то ему следует учесть, что Россия принимает участие в работе самой главной из них – Совета Безопасности ООН. "Не надо обижать центральный орган Организации Объединенных Наций, чьи решения обязательны для исполнения. Кстати, Минские соглашения были поддержаны резолюцией Совета Безопасности. Соответственно Украина обязана их выполнить", – заметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства."Теперь про сигналы. Их ждут от Вас. И не в соцсетях, а в реальности", – заключила Мария Захарова. Напоследок она в шутку пообещала Владимиру Зеленскому продоолжить консультировать его по разным вопросам, пока он не укомплектует Министерство иностранных дел Украины. "А то неловко даже: вроде бы, опять же по-братски, хотели нас потролить, а получилось как всегда, хотя и по-братски", – подчеркнула она.В итоге попытка Владимира Зеленского обратиться к Владимиру Путину с откровенно хамскими требованиями обернулась полнейшим провалом. В речи президента Украины было обнаружено так много несоответствий и дыр в логике, что он моментально стал посмешищем для пользователей Сети.