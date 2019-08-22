В Находке ввели режим чрезвычайно ситуации после сильнейшего ливня, из-за которого дороги превратились в реки, а машины едва ли не по лобовые стекла ушли под воду. Местные жители сняли на видео последствия разгула стихии.

В Находке ввели режим чрезвычайно ситуации после сильнейшего ливня, из-за которого дороги превратились в реки, а машины едва ли не по лобовые стекла ушли под воду. Местные жители сняли на видео последствия разгула стихии.За несколько часов в городе выпало более 50 миллиметров осадков, передвигаться по улицам стало возможно лишь вплавь. Впрочем, автобус продолжали ходить по маршрутам, но пассажиры фактически находились по щиколотку в воде.На сделанных кадрах видно, как общественный транспорт преодолевает огромную лужу, при этом уровень воды порой доходит до стекол. Несколько водителей бросили свои машины посреди затопленной проезжей части — из-за гидроудара двигаться дальше они уже не могли.Затоплены оказались и многие магазины, и рынок — воду откачивали, но она продолжала прибывать.Настоящее озеро образовалась и у строящегося моста в поселке Смоляниново, где размыло дорогу на Владивосток, так что образовалась многокилометровая пробка.