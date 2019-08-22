Потерянный Крым не дает покоя украинцам. С обращением к президенту Владимиру Зеленскому выступил Владимир Вятрович, возглавляющий Институт национальной памяти, известный публикациями антироссийских исторических фейков. Публицист дал главе государства совет по возвращению полуострова.
Потерянный Крым не дает покоя украинцам. С обращением к президенту Владимиру Зеленскому выступил Владимир Вятрович, возглавляющий Институт национальной памяти, известный публикациями антироссийских исторических фейков. Публицист дал главе государства совет по возвращению полуострова.
Необходимо оказывать дипломатическое давление на Россию,
заявил публицист. Вместе с тем обязательным условием возвращения Крыма, а
вместе с ним и Донбасса Вятрович назвал возобновление боевых действий против
Москвы.
, по его словам, должен вести себя жестко в
отношении Кремля. "Здесь римский тезис si vis pacem, para bellum – то есть
хочешь мира, готовься к войне – должен быть, наверное, ключевым для любого
президента Украины", – сказал публицист в интервью изданию
"Апостроф".
Впрочем, Вятрович признал, что Украина не может в одиночку
вести войну с Россией. Ресурсы Москвы значительно превосходят возможности
Киева, пояснил глава Института национальной памяти.
В свою очередь журналист Дмитрий Гордон предположил, что
Крым и Донбасс могут вернуться в состав Украины при двух условиях. Во-первых,
Запад должен ввести против Москвы реальное жесткие санкции. Во-вторых, уверен
он, политика Кремля может измениться в случае массовых протестов в российской
столице.
Тем не менее в такую вероятность сам Гордон не верит.
"Потому что подавляющее большинство россиян, они видят себя с , и вообще они хотят, чтобы Украина была частью России", – заявил
журналист в эфире телеканала "НАШ".