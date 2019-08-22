Потерянный Крым не дает покоя украинцам. С обращением к президенту Владимиру Зеленскому выступил Владимир Вятрович, возглавляющий Институт национальной памяти, известный публикациями антироссийских исторических фейков. Публицист дал главе государства совет по возвращению полуострова.

Потерянный Крым не дает покоя украинцам. С обращением к президенту Владимиру Зеленскому выступил Владимир Вятрович, возглавляющий Институт национальной памяти, известный публикациями антироссийских исторических фейков. Публицист дал главе государства совет по возвращению полуострова.Необходимо оказывать дипломатическое давление на Россию,заявил публицист. Вместе с тем обязательным условием возвращения Крыма, авместе с ним и Донбасса Вятрович назвал возобновление боевых действий противМосквы., по его словам, должен вести себя жестко вотношении Кремля. "Здесь римский тезис si vis pacem, para bellum – то естьхочешь мира, готовься к войне – должен быть, наверное, ключевым для любогопрезидента Украины", – сказал публицист в интервью изданию"Апостроф".Впрочем, Вятрович признал, что Украина не может в одиночкувести войну с Россией. Ресурсы Москвы значительно превосходят возможностиКиева, пояснил глава Института национальной памяти.В свою очередь журналист Дмитрий Гордон предположил, чтоКрым и Донбасс могут вернуться в состав Украины при двух условиях. Во-первых,Запад должен ввести против Москвы реальное жесткие санкции. Во-вторых, уверенон, политика Кремля может измениться в случае массовых протестов в российскойстолице.Тем не менее в такую вероятность сам Гордон не верит."Потому что подавляющее большинство россиян, они видят себя с , и вообще они хотят, чтобы Украина была частью России", – заявилжурналист в эфире телеканала "НАШ".