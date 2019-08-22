С момента открытия переправы через Керченский пролив по ней проехали более пяти миллионов автомобилей. Очевидно, что Крымский мост пользуется большой популярностью. Но есть и другое мнение: некоторые пользователи Сети полагают, что в переправе нет необходимости.
С момента открытия переправы через Керченский пролив по ней проехали более пяти миллионов автомобилей. Очевидно, что Крымский мост пользуется большой популярностью. Но есть и другое мнение: некоторые пользователи Сети полагают, что в переправе нет необходимости.
Строительство моста через Керченский пролив обсуждалось еще
в царское время. В советские годы переправа в этом месте также не появилась.
"А Крымский мост в СССР не нужен был, потому и не построили. Поездом в
Крым из России через Украину доехать можно было", – написал пользователь
Twitter Nik Schans.
Если открыть транспортное сообщение с полуостровом через
Украину, то переправа через Керченский пролив может опустеть, отметил в свою
очередь пользователь Vit Yurch. "Второй год стоит Крымский мост, а
курортный сезон не спас – не прет турист", – добавил Главный Либерал.
Ранее в СМИ появились любопытные подробности строительства
трассы. Оказалось, что в процессе поучаствовала Украина, которая нещадно
критикует и грозится его взорвать. Оказалось, что часть щебня с
заводов в Винницкой области попала на возведение переправы.
Кроме того, сообщалось об аварийной ситуации на Крымском
мосте. Молодожены из России остановились на трассе и повесили символический
замок в форме сердца. В пресс-службе переправы отметили, что остановка на мосту
запрещена.
Сейчас строители завершают возведение железной дороги по
. Первые пассажиры должны проехать по ней в конце этого года.
Билеты на поезда можно приобрести уже в сентябре.