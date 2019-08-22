С момента открытия переправы через Керченский пролив по ней проехали более пяти миллионов автомобилей. Очевидно, что Крымский мост пользуется большой популярностью. Но есть и другое мнение: некоторые пользователи Сети полагают, что в переправе нет необходимости.

С момента открытия переправы через Керченский пролив по ней проехали более пяти миллионов автомобилей. Очевидно, что Крымский мост пользуется большой популярностью. Но есть и другое мнение: некоторые пользователи Сети полагают, что в переправе нет необходимости.Строительство моста через Керченский пролив обсуждалось ещев царское время. В советские годы переправа в этом месте также не появилась."А Крымский мост в СССР не нужен был, потому и не построили. Поездом вКрым из России через Украину доехать можно было", – написал пользовательTwitter Nik Schans.Если открыть транспортное сообщение с полуостровом черезУкраину, то переправа через Керченский пролив может опустеть, отметил в своюочередь пользователь Vit Yurch. "Второй год стоит Крымский мост, акурортный сезон не спас – не прет турист", – добавил Главный Либерал.Ранее в СМИ появились любопытные подробности строительстватрассы. Оказалось, что в процессе поучаствовала Украина, которая нещаднокритикует и грозится его взорвать. Оказалось, что часть щебня сзаводов в Винницкой области попала на возведение переправы.Кроме того, сообщалось об аварийной ситуации на Крымскоммосте. Молодожены из России остановились на трассе и повесили символическийзамок в форме сердца. В пресс-службе переправы отметили, что остановка на мостузапрещена.Сейчас строители завершают возведение железной дороги по. Первые пассажиры должны проехать по ней в конце этого года.Билеты на поезда можно приобрести уже в сентябре.