Власти Новой Зеландии намерены связаться с правительством Украины, на территории которой продается полный текст манифеста Брентона Тарранта, обвиняемого в стрельбе в новозеландском городе Крайстчерч, где погибли почти 50 человек.

Власти Новой Зеландии намерены связаться с правительством Украины, на территории которой продается полный текст "манифеста" Брентона Тарранта, обвиняемого в стрельбе в новозеландском городе Крайстчерч, где погибли почти 50 человек, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.По словам премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн неонацисты продают за 4 доллара полный текст 87-страничного документа в твердом переплете, используя веб-сайт с зашифрованным мессенджером.Ардерн подчеркнула, что факт продажи является отвратительным, добавив, что страна может контролировать только то, что происходит в пределах ее юрисдикции.Как сообщалось, в середине марта в двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) произошла стрельба, в результате которой погибли 50 человек, еще 50 – получили травмы различной степени тяжести.Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Обвинения в убийстве предъявлены 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту.