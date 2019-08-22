Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата россиянин Хабиб Нурмагомедов заработает на предстоящем бое против американца Дастина Порье одну из самых больших сумм в истории смешанных единоборств. Об этом сообщил менеджер Нурмагомедова Ризван Магомедов.

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата россиянин Хабиб Нурмагомедов заработает на предстоящем бое против американца Дастина Порье одну из самых больших сумм в истории смешанных единоборств. Об этом сообщил менеджер Нурмагомедова Ризван Магомедов."Заработок будет намного больше, чем в поединке против Конора Макгрегора, — приводит слова менеджера РБК. – Единственное, что могу сказать – условия предстоящего боя будут одними из лучших в истории ММА"."Турнир проходит в Абу-Даби, и, учитывая это, итоговый гонорар может быть еще больше, ведь Хабиб является единственным драйвером всего ивента. Речь идет о миллионах долларов. Не будь Хабиба, то и UFC не скоро бы провели там бой".Напомним, что после боя против Макгрегора российский боец заработал два миллиона долларов без учета спонсорских прав на трансляцию боя и доходов от рекламы. Впрочем, по информации Forbes, заработок Нурмагомедова составил до трех миллионов долларов.Предстоящий бой Нурмагомедова против Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби.