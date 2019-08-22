После пожара на теплоходе Петр Чайковский в Санкт-Петербурге, где в огне погиб бортмеханик, завели уголовное дело по факту нарушения правил эксплуатации. Обгоревшее судно сняли на видео.

После пожара на теплоходе "Петр Чайковский" в Санкт-Петербурге, где в огне погиб бортмеханик, завели уголовное дело по факту нарушения правил эксплуатации, сообщил СКР. Обгоревшее судно сняли на видео.Стоящий у Октябрьской набережной четырехпалубный теплоход загорелся около половины шестого утра 22 августа. С борта в спешном порядке эвакуировали почти 320 человек, в том числе 240 пассажиров, пожар удалось потушить за 40 минут. Во время осмотра корабля спасатели обнаружили тело 25-летнего бортмеханика, в каюте которого и вспыхнул пожар.Судя по сделанным кадрам, площадь пожара на "Петре Чайковском" оказалась небольшой, ограничившись несколькими каютами. Среди основных причин ЧП следователи называют неисправность электрооборудования или неосторожное обращение с огнем.