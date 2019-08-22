Певица Вера Брежнева неоднократно была признана главным секс-символом России. По сей день артистка старается соответствовать заданному уровню и продолжает удивлять народ своими шикарными кадрами.

Певица Вера Брежнева неоднократно была признана главным секс-символом России. По сей день артистка старается соответствовать заданному уровню и продолжает удивлять народ своими шикарными кадрами.Накануне певица опубликовала на своей странице в Instagram новый пост. На снимке она вальяжно развалилась на стуле у бассейна. Для фото она подобрала экстравагантный комплект в черном цвете: короткие свитер, мини-бикини, солнцезащитные очки и грубые ботинки бренда Dr. Martens."Вроде бы лето, время купальников, но приходится утепляться", – заявила звезда отечественного шоу-бизнеса.Примечательно, что в последнее время артистка стала часто выкладывать провокационные кадры. Но несмотря на это, поклонники еще не до конца привыкли к ее "полуголым" снимкам. "Хоть это и выглядит странно, но мне нравится!", "О, Боги, что же ты делаешь с нами? Еще народ не успел отойти от Vogue, а тут новая порция огонька!", – не скрывали удивления фолловеры.Обожатели открыто показывали свое восхищение. "Вера, нереальная, идеальная, фарфоровая статуэточка! Обожаю!", "Супер, шикарный вид, красавица!", "Обаятельная и привлекательная!", "Огонь! Дай Бог всем выглядеть так!", – восторгались пользователи Сети."Ваше тело и лицо – идеальные!", – призналась подписчица.Также многие решили поддержать юмористическое настроение Веры и начали писать варианты, как она оказалось в таком необычном амплуа.tУбежала в чём смогла. Костя домой загоняет, а Девочка хочет ещё погулять