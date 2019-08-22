В связи с проведением Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» 22 августа по 2 сентября 2019 года будет ограничено движение транспорта...

В связи с проведением Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» 22 августа по 2 сентября 2019 года будет ограничено движение транспорта по улице Ильинка на участке от Красной до Старой площади.Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения и места стоянки автотранспорта, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81