Потерпевший перевел со своего банковского счета денежные средства на указанный банковский счет неизвестного, который до настоящего времени взятые на себя обязательства не выполнил...

Сотрудники ОУР ОМВД России по Мещанскому району задержали мужчину, подозреваемого в хищении денежных средств в размере около 2,7 млн. рублей путем мошенничества .В полицию с заявлением обратился 33-летний москвич. Мужчина сообщил, что неизвестный ввел его в заблуждение относительно выполнения услуги, связанной с покупкой автомобилей. Он перевел со своего банковского счета денежные средства на указанный банковский счет неизвестного, который до настоящего времени взятые на себя обязательства не выполнил.Материальный ущерб составил около 2,7 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в г. Санкт-Петербург задержали подозреваемого – 53-летнего приезжего мужчину. Установлено, что по устной договоренности злоумышленник за перечисленные ему денежные средства должен был подобрать для заявителя три подержанные иномарки, при этом проверить их техническое состояние и юридическую чистоту, но взятые на себя обязательства не исполнил и похищенными деньгами распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Мещанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60