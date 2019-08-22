По приезду незнакомца пенсионер отдал ему 15 тысяч рублей..

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержали 26 -летнего приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионера.В территориальный отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратился 79-летний мужчина. Потерпевший рассказал, что ему позвонил молодой человек, по голосу похожий на сына и попросил денег, в связи с тем, что он попал в беду. Звонивший попросил передать деньги через своего знакомого водителя такси, который подъедет к дому. По приезду незнакомца пенсионер отдал ему 15 тысяч рублей. Однако позднее мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Сормовской улице.Следствием ОМВД России по району Выхино-Жулебино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УК РФ.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18