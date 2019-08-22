За прошедшие несколько месяцев бывший президент Украины Петр Порошенко получил несколько обидных пощечин от новой власти. Но сдаваться политик не намерен. Несмотря на предупреждение о новых уголовных делах, экс-лидер Незалежной намерен стать депутатом Верховной рады. Президент Владимир Зеленский вряд ли оставит без ответа столь смелое решение бывшего главы государства.

За прошедшие несколько месяцев бывший президент Украины Петр Порошенко получил несколько обидных пощечин от новой власти. Но сдаваться политик не намерен. Несмотря на предупреждение о новых уголовных делах, экс-лидер Незалежной намерен стать депутатом Верховной рады. Президент Владимир Зеленский вряд ли оставит без ответа столь смелое решение бывшего главы государства.На прошедших в июле парламентских выборах партия Порошенко"Европейская солидарность" заручилась поддержкой около 9% избирателейи получила чуть больше 20 кресел в Верховной раде. До последнего экспертыгадали: решится ли экс-президент принять депутатский мандат.Не секрет, что Порошенко серьезно раздражает новыеукраинские власти. Против бывшего президента и его сторонников возбуждено более10 уголовных дел.Наблюдатели полагают, что таким образом Порошенкопредостерегают от дальнейшего занятия политикой. Послушается – уголовные деларассыпятся сами собой, в противном случае им дадут ход с крайне печальнымипоследствиями для экс-президента и его команды.По всей видимости, атака оппонентов Порошенко не напугала:бывший глава государства все-таки решил идти в Верховную раду."Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники в Верховной раде сообщил,что лидер "европейской солидарности" намерен войти в комитетпарламента по внешней политике.Появление в Верховной раде, где он, очевидно,надеется играть роль главного оппозиционера, может вызвать серьезноераздражение у Владимира Зеленского и его сторонников. Тем более новый президентуже несколько месяцев занят чисткой рядов бывшего главы государства и их удалением извласти.Вполне недвусмысленно прозвучало и заявление депутатаВерховной рады Антона Геращенко, который посоветовал Порошенко не приниматьдепутатский мандат. По его словам, против бывшего президента могут завести"сотни, а то и тысячи уголовных дел".Таким образом, несмотря на поражение на президентскихвыборах, неубедительный результат по итогам парламентского голосования имножество уголовных дел, явно намерен дать бой Зеленскому. В новомполитическом сезоне бывший президент надеется играть одну из первых скрипок иобъявляет войну действующей власти.