За прошедшие несколько месяцев бывший президент Украины Петр Порошенко получил несколько обидных пощечин от новой власти. Но сдаваться политик не намерен. Несмотря на предупреждение о новых уголовных делах, экс-лидер Незалежной намерен стать депутатом Верховной рады. Президент Владимир Зеленский вряд ли оставит без ответа столь смелое решение бывшего главы государства.
За прошедшие несколько месяцев бывший президент Украины Петр Порошенко получил несколько обидных пощечин от новой власти. Но сдаваться политик не намерен. Несмотря на предупреждение о новых уголовных делах, экс-лидер Незалежной намерен стать депутатом Верховной рады. Президент Владимир Зеленский вряд ли оставит без ответа столь смелое решение бывшего главы государства.
На прошедших в июле парламентских выборах партия Порошенко
"Европейская солидарность" заручилась поддержкой около 9% избирателей
и получила чуть больше 20 кресел в Верховной раде. До последнего эксперты
гадали: решится ли экс-президент принять депутатский мандат.
Не секрет, что Порошенко серьезно раздражает новые
украинские власти. Против бывшего президента и его сторонников возбуждено более
10 уголовных дел.
Наблюдатели полагают, что таким образом Порошенко
предостерегают от дальнейшего занятия политикой. Послушается – уголовные дела
рассыпятся сами собой, в противном случае им дадут ход с крайне печальными
последствиями для экс-президента и его команды.
По всей видимости, атака оппонентов Порошенко не напугала:
бывший глава государства все-таки решил идти в Верховную раду.
"Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники в Верховной раде сообщил,
что лидер "европейской солидарности" намерен войти в комитет
парламента по внешней политике.
Появление в Верховной раде, где он, очевидно,
надеется играть роль главного оппозиционера, может вызвать серьезное
раздражение у Владимира Зеленского и его сторонников. Тем более новый президент
уже несколько месяцев занят чисткой рядов бывшего главы государства и их удалением из
власти.
Вполне недвусмысленно прозвучало и заявление депутата
Верховной рады Антона Геращенко, который посоветовал Порошенко не принимать
депутатский мандат. По его словам, против бывшего президента могут завести
"сотни, а то и тысячи уголовных дел".
Таким образом, несмотря на поражение на президентских
выборах, неубедительный результат по итогам парламентского голосования и
множество уголовных дел, явно намерен дать бой Зеленскому. В новом
политическом сезоне бывший президент надеется играть одну из первых скрипок и
объявляет войну действующей власти.