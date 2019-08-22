Самоубийство финансиста Джеффри Эпштейна в тюрьме Нью-Йорка крайне подозрительно. Так заявил россиянин Виктор Бут, который отбывает в США 25-летний срок.

Самоубийство финансиста Джеффри Эпштейна в тюрьме Нью-Йорка "крайне подозрительно".Так заявил россиянин Виктор Бут, который отбывает в США 25-летний срок, передает "Россия 24". По его словам, это мнение разделяют и многие другие заключенные.Дело в том, что Бут, которого обвиняют в незаконном обороте оружия, два года провел в той же самой тюрьме, что и Джеффри Эпштейн. Россиянин уверяет, что контроль над заключенными там очень жесткий. А ведь у Эпштейна при вскрытии обнаружили перелом шейного позвонка. Как это произошло, до сих пор неясно.Объявили, что Эпштейн якобы покончил с собой 10 августа. Его обвиняли в том, что он подвергал сексуальному насилию девушек-подростков. А в число его клиентов входили высокопоставленные чиновники США. Американский Минюст обещал в ближайшее время представить итоги расследования смерти Эпштейна.