Гиперзвуковое оружие появится в арсенале Соединенных Штатов в течение ближайших пары лет. Об этом заявил в среду министр обороны США Марк Эспер.

Гиперзвуковое оружие появится в арсенале Соединенных Штатов в течение ближайших пары лет. Об этом заявил в среду министр обороны США Марк Эспер.В интервью телеканалу "Фокс-ньюс" ему был задан вопрос, насколько США близки к тому, чтобы получить гиперзвуковое оружие. "Я думаю, что это, наверное, вопрос пары лет", — ответил он.Также он сказал, что Китай в долгосрочной перспективе представляет собой более серьезную угрозу для США, чем Россия, если учитывать его экономическую силу, политический вес и амбиции, передает ТАСС.. "Это наш долгосрочный стратегический противник", — сказал министр.В начале августа он заявил, что военная активность Китая и проводимая им хищническая и расчетливая экономическая политика представляет угрозу для норм международного права и выступил за скорейшее размещение новых ракет в Азии.В августе помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Россию в краже американских технологий, которые связаны в том числе с созданием гиперзвукового оружия (в ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила Болтону, как Вашингтон украл у России здания диппредставительств в нескольких городах и выкрал большое число граждан России из третьих стран).В мае этого года президент России заявил, что системы защиты от гиперзвукового оружия должны появиться у России до того, как оно появится в арсеналах ведущих стран мира. Он напомнил о изменениях военно-политической обстановки в мире, которые негативно влияют на безопасность (выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности).