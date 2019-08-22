На космодроме Байконур все готово к необычному запуску. Ракета-носитель Союз 2.1а отправит на МКС космический корабль Союз МС-14, но людей на борту не будет.

На космодроме Байконур все готово к необычному запуску. Ракета-носитель "Союз 2.1а" отправит на МКС космический корабль "Союз МС-14", но людей на борту не будет.На международную космическую станцию полетит только человекоподобный робот "Федор", также известный под именем Skybot F-850.Робот проведет на станции 17 дней и все это время будет передавать на Землю телеметрию, определять параметры, связанные с безопасностью полета, и проводить эксперименты по работе в открытом космосе.Стыковка "Союза" с МКС запланирована на 24 августа. Еще до старта ракеты с Байконура робот "Федор" поздравил россиян с Днем Флага, который отмечается сегодня.Главным праздничным мероприятием станет митинг-концерт на проспекте Сахарова в Москве. Начало - в два часа дня. А в 11 утра состоится флэшмоб, участники которого развернут огромное полотно из двух тысяч флагов российских городов, а затем и флаг России.Телеканал "Россия 24" будет вести прямую трансляцию старта ракеты.