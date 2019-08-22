Российский конькобежец Виктор Ан объявил о продаже своей недвижимости в Санкт-Петербурге. Эту квартиру он получил в подарок от властей за триумф на Олимпийских играх.

Российский конькобежец Виктор Ан объявил о продаже своей недвижимости в Санкт-Петербурге. Эту квартиру он получил в подарок от властей за триумф на Олимпийских играх.Спортсмен назначил за апартаменты цену в 12 миллионов рублей. Ее жилплощадь составляет 110 квадратных метров."В спальне есть небольшая гардеробная, две видовые лоджии, встроенная кухня с техникой (посудомойка, вытяжка, варочная панель), три санузла", – гласит объявление.Кроме того, приятным бонусом является вид из окна. Он открывается на реку Неву, сообщает .Стоить отметить, что на цену влияет и то, что квартира расположена в элитном доме. Но по какой причине конькобежец решил ее продать, остается загадкой.По данным сайта , сам он не проживает там уже больше года. Тем не менее, все это время он выгодно сдавал ее. Арендаторы платили Виктору по 50 тысяч рублей ежемесячно.Напомним, сначала 33-летний Ан выступал за Южную Корею. Затем, в 2011 году, он перешел в российскую сборную шорт-трекистов. Во время Олимпийских игр в 2014 году он завоевал четыре медали, три из них – золотые.Но вскоре спортсмен решил завершить спортивную карьеру. Поэтому в сентябре Виктор уехал из России.