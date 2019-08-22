О выступлении сборной МВД России на XVIII Всемирных играх полицейских и пожарных в Китае и многом другом читайте в свежем номере газеты «Щит и меч».

Под палящим солнцем ЧэндуВ Китае завершились XVIII Всемирные игры полицейских и пожарных. Сборная МВД России завоевала 178 медалей, почти половина из которых – золотые. Спортсмены выступали в непривычных для себя климатических условиях: на улице порой стояла жара выше 40 градусов.На этот раз спортсмены соревновались на протяжении 10 дней в 56 видах спортивных дисциплин. В этом году около сотни российских полицейских заявили об участии в более чем 25 видах.В российскую команду вошли около ста спортсменов. Делегацию МВД России возглавили начальник Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России генерал-майор полиции Владимир Иоголевич и руководитель отдела организации физической подготовки и спорта ДГСК МВД России полковник внутренней службы Константин Зайцев.Брал рецидивистов эклерами и «буханкой»Первая специальность полковника полиции Ильи Молчанова - «инженер-конструктор». Но, как оказалось, его призвание «конструировать» версии преступлений да планы оперативных мероприятий. Сейчас Илья Молчанов начальник МУ МВД России «Энгельсское», а когда работал «на земле», в уголовном розыске территориальных городских отделов Саратова, всегда держал стратегический запас в сейфе - ромовые бабы да эклеры. Ну а уж если дело было серьёзное, то приходилось и на торт раскошелиться. Сладкие спецсредства выручали сыщика при раскрытии не одного преступления: кражи в квартире Бабы-яги, серии хищений, совершённых Человеком-пауком, и многих других.Не позволяю работать вполсилыВ начале двухтысячных её имя прогремело на весь мир. Будучи сотрудником органов внутренних дел, она завоевала титул «Мисс Вселенная» и… вскоре от него отказалась. Как знать, может, это рок? Когда-то её прабабушка тоже лишилась титула, правда, дворянского, сделав выбор в пользу чистой любви… В гостях у редакции кандидат юридических наук, фотомодель, телеведущая Оксана Фёдорова.Эти и другие материалы читайте в печатной версии газеты «Щит и меч» № 32, а также на интернет-странице издания.