О выступлении сборной МВД России на XVIII Всемирных играх полицейских и пожарных в Китае и многом другом читайте в свежем номере газеты «Щит и меч».
Под палящим солнцем Чэнду
В Китае завершились XVIII Всемирные игры полицейских и пожарных. Сборная МВД России завоевала 178 медалей, почти половина из которых – золотые. Спортсмены выступали в непривычных для себя климатических условиях: на улице порой стояла жара выше 40 градусов.
На этот раз спортсмены соревновались на протяжении 10 дней в 56 видах спортивных дисциплин. В этом году около сотни российских полицейских заявили об участии в более чем 25 видах.
В российскую команду вошли около ста спортсменов. Делегацию МВД России возглавили начальник Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России генерал-майор полиции Владимир Иоголевич и руководитель отдела организации физической подготовки и спорта ДГСК МВД России полковник внутренней службы Константин Зайцев.
Брал рецидивистов эклерами и «буханкой»
Первая специальность полковника полиции Ильи Молчанова - «инженер-конструктор». Но, как оказалось, его призвание «конструировать» версии преступлений да планы оперативных мероприятий. Сейчас Илья Молчанов начальник МУ МВД России «Энгельсское», а когда работал «на земле», в уголовном розыске территориальных городских отделов Саратова, всегда держал стратегический запас в сейфе - ромовые бабы да эклеры. Ну а уж если дело было серьёзное, то приходилось и на торт раскошелиться. Сладкие спецсредства выручали сыщика при раскрытии не одного преступления: кражи в квартире Бабы-яги, серии хищений, совершённых Человеком-пауком, и многих других.
Не позволяю работать вполсилы
В начале двухтысячных её имя прогремело на весь мир. Будучи сотрудником органов внутренних дел, она завоевала титул «Мисс Вселенная» и… вскоре от него отказалась. Как знать, может, это рок? Когда-то её прабабушка тоже лишилась титула, правда, дворянского, сделав выбор в пользу чистой любви… В гостях у редакции кандидат юридических наук, фотомодель, телеведущая Оксана Фёдорова.
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