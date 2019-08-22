На протяжении нескольких лет у Лаймы Вайкуле и Игоря Крутого натянутые отношения. Недавно певица прокомментировала это обстоятельство, отметив, что продюсер обижается несправедливо. Свою версию событий предъявил публике сам музыкант.

На протяжении нескольких лет у Лаймы Вайкуле и Игоря Крутого натянутые отношения. Недавно певица прокомментировала это обстоятельство, отметив, что продюсер обижается "несправедливо". Свою версию событий предъявил публике сам музыкант.На протяжении 12 лет, с 2002 по 2014 год, "Новая волна" проходила в Юрмале, но впоследствии из-за напряженных отношений между странами было решено проводить фестиваль в Сочи. Со стороны, казалось, что вопрос был решен благополучно для всех сторон, даже юрмальчане никак культурно не пострадали, ведь в эти же самые сроки, когда обычно на побережье Балтийского моря проходила "Новая Волна", Лайма Вайкуле организовала свой собственный фестиваль примерно с тем же самым составом артистов.Но в недавнем интервью Лайма Вайкуле призналась, что Игорь Крутой на нее обиделся. "Игорь теперь злится на меня, что я, предательница, сделала фестиваль после того, как "Новая волна" ушла. А он несправедливо на меня "катит"... Он обижается несправедливо. Потому что мне город предложил. Это не то, что мне пришло в голову делать фестиваль... Я сама выступала на "Новой волне" все годы", – говорила Лайма.Свою версию событий представил Игорь Крутой. Он заявил, что Вайкуле "лукавит". Якобы в 2015 году велись переговоры о возвращении "Новой волны" в Юрмалу. Причем на самом высоком уровне. Но тут подсуетилась . "В это время, в сроки, когда должна была пройти "Новая волна", Лайма делает свой фестиваль "Рандеву", показывая тем самым то, что наш конкурс там не нужен. Если она считает, что это порядочно и прилично, Бог ей судья", – заключил Игорь Крутой в беседе с .Продюсер отметил, что публично никак не комментировал эту тему, пока Лайма первая не открыла рот. "Каждый из нас живет по своей совести. У меня после этого был с ней разговор тет-а-тет", – признался музыкант. Он рассказал, о чем был эта беседа наедине: "Я ей сказал тогда, что мне бывший тесть Баскова, господин Шпигель, предложил полмиллиона евро за то, чтобы я отдал любую свою старую песню какому-то певцу (который являлся новым проектом Шпигеля). Он это делал назло Баскову. 500 тысяч евро – это огромные деньги. Но я ему сказал: "А как же я буду после этого смотреть в глаза Коле?"Тогда Игорь Крутой отказал Шпигелю. "Я привел этот пример Лайме, и она мне ответила: "Ну ты это ты, а я это я". У меня вопросов к ней больше нет. Поэтому пусть она не заявляет, что я на нее несправедливо "качу бочку". Я к ней вообще никак не отношусь", – закрыл тему .