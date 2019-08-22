Экс-супруга Никиты Ефремова, актриса МХТ Яна Гладких сейчас находится на шестом месяце беременности. Накануне медики озвучили страшный диагноз еще не рожденному малышу.

Экс-супруга Никиты Ефремова, актриса МХТ Яна Гладких сейчас находится на шестом месяце беременности. Накануне медики озвучили страшный диагноз еще не рожденному малышу.После обследования врачи заявили, что сын артистки родится с пороком сердца. Они посоветовали прервать беременность, но Яна отказалась.У малыша есть шанс на спасение. Ему предстоит предстоит серьезная операция на открытом сердце. Мать искренне верит, что все пройдет успешно.Материал дополняется