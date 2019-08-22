Париж ждет от Москвы конкретных шагов, в ответ предлагая лишь приятные уху заявления, считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Пользователи Сети сомневаются, что у президента Франции Эммануэля Макрона получится воплотить такой план в жизнь.

Париж ждет от Москвы конкретных шагов, в ответ предлагая лишь приятные уху заявления, считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Пользователи Сети сомневаются, что у президента Франции Эммануэля Макрона получится воплотить такой план в жизнь.Украинские политики и многочисленные эксперты продолжают анализировать слова Эммануэля Макрона, которые он произнес во время личной встречи с президентом России Владимиром Путиным. Абсолютно все уверены, что прошедшие переговоры – только начало, и знаменуют собой они смену вектора европейской политики."Сейчас президент Франции пытается максимально демонстрировать готовность перезагружать отношения между Россией и Западом, отложив в сторону старое противостояние", – цитирует издание "Политнавигатор" Руслана Бортника. Под этим желанием лежит вполне рациональная мысль о том, что без российского участия невозможно решить многие экономические, военные и политические вопросы.Однако, предупреждает директор Украинского института анализа и менеджмента политики, Москве не стоит обольщаться раньше времени. "Надо понимать, что от России требуют конкретных уступок во многих сферах. Поэтому заигрывание с Россией – риторическое, его цель – достичь абсолютно практических уступок", – подчеркнул Руслан Бортник.Как успели отметить многие пользователи Сети, если у Эммануэля Макрона действительно есть подобный план, то, пытаясь его осуществить, он занимается весьма сомнительным занятием. Прошлый исторический опыт России, уверены они, научил местных политиков в первую очередь обращать внимания на конкретные предложения и дела, а не на многообещающие и цветистые фразы.Кроме того, многие эксперты неоднократно отмечали нацеленность Владимира Путина на конкретный результат. В частности, это заметил и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря о возможных контактах президента России с его украинским коллегой."Путин весьма прагматичный собеседник, и для него главное – не сам разговор, а реализация тех пониманий и договоренностей, которые достигались ранее и во время каждого разговора", – подчеркнул тогда он. Нет никаких оснований полагать, что Владимир Путин отказался от этого принципа после встречи с Эммануэлем Макроном.