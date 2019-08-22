Ошеломительный поток скандал отечественных звезд может дезориентировать неискушенного читателя. Именно поэтому Дни.ру собрали в одном месте все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 22 августа 2019 года.

Ошеломительный поток скандал отечественных звезд может дезориентировать неискушенного читателя. Именно поэтому "Дни.ру" собрали в одном месте все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 22 августа 2019 года.Страсти вокруг ухода певицы Наргиз от продюсера Максима Фадеева не утихают. Известный музыкант обнажил всю правду.Певец Alex Simons признался, что хорошо ориентируется в этой сфере. Именно поэтому он с уверенностью может сказать, что в таких ситуациях правда всегда на стороне обоих.Информация дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 22 августа 2019 года, читайте в и специальных .