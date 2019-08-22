Специалисты приступили к погрузке в фуры животных, которые содержались в приморской бухте Средней. Из китовой тюрьмы вывезут последних двух косаток и шесть белух.

Специалисты начали операцию по выпуску последних новой партии косаток и белух из бухты Средней.Как рассказали ТАСС в пресс-службе Тихоокеанского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, двух косаток и шесть белух погрузили в фуры, чтобы доставить к месту выпуска. Все животные чувствуют себя хорошо, перед погрузкой их осмотрел ветеринар.Фуры поедут ранее отработанному маршруту: бухта Средняя — Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — побережье Охотского моря. Автоколонна отправится в путь вечером, когда на дорогах мало машин. Животных будут сопровождать ветеринары и тренеры. Дорога займет пять-шесть дней.Ранее специалисты выпустили уже три партии животных. В китовой тюрьме оставались 81 белуха и две косатки. После сегодняшней операции по спасению в бухте останутся только белухи.