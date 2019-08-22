В Санкт-Петербурге загорелся круизный теплоход Петр Чайковский, находившийся у причала на Октябрьской набережной. Всего с теплохода были эвакуированы 240 пассажиров и 80 человек персонала. Погиб механик судна.

В Санкт-Петербурге загорелся круизный теплоход "Петр Чайковский". Есть один погибший."Петр Чайковский" находился на стоянке у Соляного причала Октябрьской набережной. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ, пожар, по предварительным данным, возник в каюте механика, расположенной на первой палубе четырехпалубного теплохода. Мужчина скончался. Всего с теплохода были эвакуированы 240 пассажиров и 80 человек персонала.Пожар уже удалось локализовать. В ликвидации огня задействованы 61 человек и 14 единиц техники. Информацию о пострадавших и причинах ЧП еще уточняют.На прошлой неделе в Нижегородской области сгорел трехпалубный теплоход "Святая Русь".