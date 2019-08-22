Президент Украины Владимир Зеленский, отметившийся дерзкими выпадами в адрес Владимира Путина, не спешит выполнять минские соглашения. Вместо этого он выдвинул сомнительную инициативу о привлечении новых участников к переговорам по Донбассу. Но надеждам лидера Незалежной не суждено сбыться: Владимир Путин дал понять – Москва не допустит расширения минского формата.
Президент Украины Владимир Зеленский, отметившийся дерзкими выпадами в адрес Владимира Путина, не спешит выполнять минские соглашения. Вместо этого он выдвинул сомнительную инициативу о привлечении новых участников к переговорам по Донбассу. Но надеждам лидера Незалежной не суждено сбыться: Владимир Путин дал понять – Москва не допустит расширения минского формата.
Идею привлечь к переговорам новых участников – США и
Великобританию – высказывал еще бывший президент Украины Петр Порошенко,
напомнил политолог Алексей Чеснаков. В эфире радио "Комсомольская
правда" эксперт отметил, что без "расширения и углубления
повестки" инициатива Киева бессмысленна.
По его словам, заявления президентов России и Франции
Владимира Путина и Эммануэля Макрона на переговорах 19 августа говорят о том,
что Москва и Париж считают предложения по расширению минского формата
неэффективными. Чеснаков уверен, что Киев выдвигает новые инициативы с целью
потянуть время, дабы оттянуть выполнение минских соглашений.
"Можно считать, что идея Порошенко и о
ликвидации "нормандского формата" путем его расширения окончательно
отвергнута", – резюмировал политолог.
На Украине встреча Путина с Макроном спровоцировала жуткую
истерику. Европейские лидеры не сделают ничего, чтобы помочь Украине в
конфликте с Россией, высказался по итогам переговоров журналист Дмитрий Гордон.
Более того, Брюссель активно восстанавливает отношения с
Москвой, негодует он. По мнению Гордона, Украине при придется рассчитывать только на
себя.
"Наши проблемы никого больше в мире не волнуют. И наши партнеры, к
которым мы относимся с уважением – европейские партнеры, американские – они нас
уже много раз предали", – сокрушается журналист.