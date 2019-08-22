Президент Украины Владимир Зеленский, отметившийся дерзкими выпадами в адрес Владимира Путина, не спешит выполнять минские соглашения. Вместо этого он выдвинул сомнительную инициативу о привлечении новых участников к переговорам по Донбассу. Но надеждам лидера Незалежной не суждено сбыться: Владимир Путин дал понять – Москва не допустит расширения минского формата.

Президент Украины Владимир Зеленский, отметившийся дерзкими выпадами в адрес Владимира Путина, не спешит выполнять минские соглашения. Вместо этого он выдвинул сомнительную инициативу о привлечении новых участников к переговорам по Донбассу. Но надеждам лидера Незалежной не суждено сбыться: Владимир Путин дал понять – Москва не допустит расширения минского формата.Идею привлечь к переговорам новых участников – США иВеликобританию – высказывал еще бывший президент Украины Петр Порошенко,напомнил политолог Алексей Чеснаков. В эфире радио "Комсомольскаяправда" эксперт отметил, что без "расширения и углубленияповестки" инициатива Киева бессмысленна.По его словам, заявления президентов России и ФранцииВладимира Путина и Эммануэля Макрона на переговорах 19 августа говорят о том,что Москва и Париж считают предложения по расширению минского форматанеэффективными. Чеснаков уверен, что Киев выдвигает новые инициативы с цельюпотянуть время, дабы оттянуть выполнение минских соглашений."Можно считать, что идея Порошенко и оликвидации "нормандского формата" путем его расширения окончательноотвергнута", – резюмировал политолог.На Украине встреча Путина с Макроном спровоцировала жуткуюистерику. Европейские лидеры не сделают ничего, чтобы помочь Украине вконфликте с Россией, высказался по итогам переговоров журналист Дмитрий Гордон.Более того, Брюссель активно восстанавливает отношения сМосквой, негодует он. По мнению Гордона, Украине при придется рассчитывать только насебя."Наши проблемы никого больше в мире не волнуют. И наши партнеры, ккоторым мы относимся с уважением – европейские партнеры, американские – они насуже много раз предали", – сокрушается журналист.